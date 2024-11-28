Губернатор Самарской области о заявлении клубов РПЛ: Немного разочарован

Ранее Федорищев рассказал, что один из футбольных функционеров сообщил ему, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей за «судейские решения». Также губернатор Самарской области заявил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год. При этом Федорищев отметил, что у него нет прямых доказательств коррупции в судействе.