Губернатор Самарской области о заявлении клубов РПЛ: Немного разочарован

Ранее Федорищев рассказал, что один из футбольных функционеров сообщил ему, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей за «судейские решения». Также губернатор Самарской области заявил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год. При этом Федорищев отметил, что у него нет прямых доказательств коррупции в судействе.
Позднее общее собрание РПЛ выступило с заявлением по поводу обвинения. Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах.
«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо.
Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать.
Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Мы за чистый спорт, он победит» — сказал Федорищев в своем телеграм-канале.