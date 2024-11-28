Медведева снялась в ролике клуба РПЛ в стиле мыльной оперы

По сюжету мыльной оперы Артур Гомес приходит домой и застает свою возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей. Футболист начинает обвинять девушку в измене, в этот момент появляется Бителло. Еухения объясняет, что это Жоао помог достать все эти вещи, чтобы сделать Артуру сюрприз, ведь в магазине «Динамо» сейчас большие скидки.