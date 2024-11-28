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Медведева снялась в ролике клуба РПЛ в стиле мыльной оперы

Фигуристка Евгения Медведева снялась в рекламном ролике московского «Динамо», в котором также приняли участие футболисты бело-голубых Артур Гомес и Жоао Бителло.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Ролик под названием «Черная пятница» опубликовала пресс-служба бело-голубых. Он снят в духе мыльных опер 90-х и посвящен распродаже в клубном магазине «Динамо».

По сюжету мыльной оперы Артур Гомес приходит домой и застает свою возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей. Футболист начинает обвинять девушку в измене, в этот момент появляется Бителло. Еухения объясняет, что это Жоао помог достать все эти вещи, чтобы сделать Артуру сюрприз, ведь в магазине «Динамо» сейчас большие скидки.

«Ты же знаешь, я лучше всех доставляю» — говорит Бителло.

24-летний бразилец Бителло является лучшим распасовщиком в «Динамо» в нынешнем сезоне. На его счету 6 результативных передач в Российской премьер-лиге. В общей сложности воспитанник «Гремио» провел 48 матчей за «Динамо», в которых забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.

Евгения Медведева является болельщицей московского «Динамо». В ноябре она участвовала в шоу-матче бело-голубых и команды Медиалиги «Амкал». 24-летняя Медведева является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и двукратным чемпионом мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

Динамо