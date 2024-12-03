Ловчев извинился перед защитником «Спартака» за критику

«Я извиняюсь перед Дуарте. Я чихвостил его регулярно. Но сейчас он просто лучший защитник нашего чемпионата», — сказал Ловчев.
Дуарте перешел в «Спартак» зимой 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо» за четыре миллиона евро. В этом сезоне 24-летний защитник провел за красно-белых девять матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В субботу, 7 декабря, красно-белые дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.