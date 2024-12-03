Ловчев извинился перед защитником «Спартака» за критику

Дуарте перешел в «Спартак» зимой 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо» за четыре миллиона евро. В этом сезоне 24-летний защитник провел за красно-белых девять матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.