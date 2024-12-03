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«Спартак» — третий претендент на победу в РПЛ по версии суперкомпьютера

Московский «Спартак» стал только третьим претендентом на победу в РПЛ по прогнозу суперкомпьютера Opta после 17-ти туров чемпионата.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

У красно-белых шанс победить в гонке равен 8,5% — это третий результат среди остальных клубов РПЛ. Интересно, что к 17 туру суперкомпьютер оценил возможность первого места у футболистов «Спартака» с долей вероятности 1,1%.

Напомним, после 17 туров московская команда находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 34 очка. Впереди только «Краснодар» и петербургский «Зенит».

Последние пять туров московская команда побеждает во встречах с соперниками.

Следующий матч состоится 7 декабря с «Пари Нижний Новгород».

Спартак
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