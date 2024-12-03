В «Пари НН» объяснили, почему отказались от подписания Дзюбы

«Я и спортивный департамент провели достаточно, опять же, как нам кажется, глубокую аналитическую историю. У нас как раз внутри спортивного отдела сейчас работает Андрей Инкудимов, который работал в прошлом году главой аналитического отдела “Локомотива”, и он видел те проблемы, которые испытывал “Локомотив”, так скажем, в игре без мяча. Понятно, что Дзюба умеет играть в футбол, но, естественно, годы все равно дают своё. Тот футбол, который мы хотим видеть от нашей команды, он должен быть достаточно высокоинтенсивным, с прессингом, мы к нему идём.



Насколько быстро это получится реализовать, мы не знаем. Понятно, что это фигура, хороший футболист, вопросов нет, но, во-первых, насколько нам хватило бы его мощности. Второе, сложно отрицать авторитет Артема с точки зрения сравнения его авторитета внутри коллектива, например, с Сашей Иличем. То есть Саша такой достаточно, ну, не сказать замкнутый, он любит пошутить, но ему всё равно тяжело. То есть он в коллективе не был таким прям, как там Семин, Газзаев, не такой. То есть когда у тебя в команде Дзюба, ты должен с ним как-то делить вот эту историю связанную. И нам показалось, что в том числе и из-за этого нам от кандидатуры Артема надо отказаться», — сказал Удальцов.