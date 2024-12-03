Джикия рассказал, в какой клуб хотел перейти минувшим летом

«Могу честно сказать, что очень сильно рассматривал турецкий чемпионат. Были предложения, но не устроили они меня. Были предложения от команд, которые, знаешь, не такие сильные, не такие именитые, и они пытались хороших игроков рассматривались.



Одна из команд, с которой я контактировал, была “Эюпспор”, которую сейчас тренирует Арда Туран. Они сейчас, по-моему, в пятерке идут, хорошо играют. Я дал добро на контакты с ними, но чтобы такого “сумма, срок контракта и планы на меня” — не было такого. Было еще несколько команд, но я потом уже не захотел даже обсуждать



Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы такой вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат. Вышел небольшой шанс, что я могу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.



Это длилось две недели. В этих переговорах был и Герман Ткаченко. У них хорошие отношения с Вадимом Шпиневым, это не секрет. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил. Эта команда, конечно, была “Локомотив”. Но они вели мексиканца Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», — сказал Джикия.