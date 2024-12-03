Джикия рассказал, в какой клуб хотел перейти минувшим летом

18 мая «Спартак» объявил о том, что Джикия после семи с половиной лет выступлений за красно-белых покинет клуб. 31-летний защитник почти четыре месяца находился в статусе свободного агента, пока в последний день летнего трансферного окна не подписал однолетний контракт с «Химками».
«Могу честно сказать, что очень сильно рассматривал турецкий чемпионат. Были предложения, но не устроили они меня. Были предложения от команд, которые, знаешь, не такие сильные, не такие именитые, и они пытались хороших игроков рассматривались.
Одна из команд, с которой я контактировал, была “Эюпспор”, которую сейчас тренирует Арда Туран. Они сейчас, по-моему, в пятерке идут, хорошо играют. Я дал добро на контакты с ними, но чтобы такого “сумма, срок контракта и планы на меня” — не было такого. Было еще несколько команд, но я потом уже не захотел даже обсуждать
Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы такой вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат. Вышел небольшой шанс, что я могу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.
Это длилось две недели. В этих переговорах был и Герман Ткаченко. У них хорошие отношения с Вадимом Шпиневым, это не секрет. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил. Эта команда, конечно, была “Локомотив”. Но они вели мексиканца Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», — сказал Джикия.
В нынешнем сезоне Джикия провел за «Химки» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Он является воспитанником московского «Локомотива», за вторую команду которого на старте карьеры он провел 68 матчей.
В апреле 2023 года бывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны» Арда Туран начал тренерскую карьеру, возглавив «Эюпспор». В прошлом сезоне 37-летний Туран выиграл Первую лигу и помог клубу впервые в истории выйти в турецкую Суперлигу. На данный момент «Эюпспор» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции.