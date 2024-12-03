«Монако» заинтересован в покупке футболиста ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. За этот период он сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 19 результативных передач. На счету 21-летнего футболиста 23 матча и 7 забитых мячей за сборную Узбекистана.