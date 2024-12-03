«Монако» заинтересован в покупке футболиста ЦСКА

Как сообщает РБ Спорт, полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может продолжить карьеру во французском «Монако». По данным источника, монегаски готовы заплатить за Файзуллаева 15 миллионов евро. Однако армейцы не хотят расставаться с узбекским хавбеком в зимнее трансферное окно.
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. За этот период он сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 19 результативных передач. На счету 21-летнего футболиста 23 матча и 7 забитых мячей за сборную Узбекистана.
В конце октября 2024 года Файзуллаев был признан лучшим молодым футболистом года в Азии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Файзуллаева в 6 миллионов евро.
После 13 туров чемпионата Франции «Монако» с 26 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы, оставая на 7 очков от лидирующего «ПСЖ». В Лиге чемпионов «Монако» с 10 очками после 5 туров идет на 8-м месте в общей таблице. Подопечные Ади Хюттера в нынешнем сезоне обыграли «Барселону», «Црвену Звезду» и «Болонью».