Семин: «Первую пятерку» не вручил бы никому. Все играли слабо

«Пока никому не стоит вручать “Первую пятерку”, все играли слабо и в последних матчах, и, наверное, в целом по сезону. Даже Батраков. Не могу выбрать для себя лучшего. Они не соответствуют уровню, который мы видим в Европе. К примеру, как играет Ямаль в “Барселоне”. Когда будут соответствовать, тогда и будем выделять. Батракову стоит еще много работать, чтобы быть в топе лучших игроков мира. Потенциал у него есть, как и у каждого. Важнее то, как он его разовьет. Нужно смотреть, как он будет тренироваться, какую программу ему даст тренер. Посмотрим, что будет с ним дальше. Если будет работать, вполне возможно, что из него выйдет топ-игрок», — приводит слова Семина Sport24.