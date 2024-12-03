Семин: «Первую пятерку» не вручил бы никому. Все играли слабо

Юрий Семин затруднился в выборе футболиста, который должен стать обладателем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам уходящего года.
«Пока никому не стоит вручать “Первую пятерку”, все играли слабо и в последних матчах, и, наверное, в целом по сезону. Даже Батраков. Не могу выбрать для себя лучшего. Они не соответствуют уровню, который мы видим в Европе. К примеру, как играет Ямаль в “Барселоне”. Когда будут соответствовать, тогда и будем выделять. Батракову стоит еще много работать, чтобы быть в топе лучших игроков мира. Потенциал у него есть, как и у каждого. Важнее то, как он его разовьет. Нужно смотреть, как он будет тренироваться, какую программу ему даст тренер. Посмотрим, что будет с ним дальше. Если будет работать, вполне возможно, что из него выйдет топ-игрок», — приводит слова Семина Sport24.
«Мне кажется, из “Спартака” и “Зенита” нет номинантов, потому что там на поле играют сильнейшие, несмотря на возраст. Молодые игроки, которые там есть, не соответствуют уровню, чтобы играть в основном составе. Семаку и Станковичу ни в коем случае не стоит предоставлять молодежи какие-то привилегии. Нужна здоровая конкуренция — юноши должны ее выиграть, чтобы играть каждый матч», — добавил Семин.
19-летний воспитанник «Локомотива» Алескей Батраков в сезоне-2024/25 забил 10 мячей и сделал 6 результативных переач в 16 матчах. Вместе с железнодорожником на приз номинированы 11 игроков: Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
В 2023 году обладателем премии «Первая пятерка» стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.