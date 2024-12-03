Гурцкая: Тренер «Крыльев» не хотел ехать на матч с «Зенитом»

1 декабря в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли лидера чемпионата «Зенит» со счетом 3:2.
«Я был на одном мероприятии 29 ноября, где было сказано, что Осинькин даже в Санкт-Петербург мог не поехать. Он по своей воле попросил не ехать с командой на матч с “Зенитом”, но его уговорили это не делать, потому что до игры оставалось мало времени. Игорь Витальевич был в очень тяжелом эмоциональном состоянии на фоне ситуации в клубе», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
По ходу сезона неоднократно появлялась информация о возможной отставке Осинькина из «Крыльев Советов».
Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. При нем команда в сезоне-2020/2021 вышла в финал Кубка России. На данный момент самарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков после 17 матчей. В субботу, 7 декабря, в заключительном туре РПЛ перед уходом на зимнюю паузу самарцы на выезде встретятся с «Ростовом».