Порт-Сент-Луси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гурцкая: Тренер «Крыльев» не хотел ехать на матч с «Зенитом»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог покинуть свой пост перед матчем с «Зенитом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

1 декабря в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли лидера чемпионата «Зенит» со счетом 3:2.

«Я был на одном мероприятии 29 ноября, где было сказано, что Осинькин даже в Санкт-Петербург мог не поехать. Он по своей воле попросил не ехать с командой на матч с “Зенитом”, но его уговорили это не делать, потому что до игры оставалось мало времени. Игорь Витальевич был в очень тяжелом эмоциональном состоянии на фоне ситуации в клубе», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По ходу сезона неоднократно появлялась информация о возможной отставке Осинькина из «Крыльев Советов».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. При нем команда в сезоне-2020/2021 вышла в финал Кубка России. На данный момент самарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков после 17 матчей. В субботу, 7 декабря, в заключительном туре РПЛ перед уходом на зимнюю паузу самарцы на выезде встретятся с «Ростовом».

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 28820 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь