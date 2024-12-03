Гурцкая: Тренер «Крыльев» не хотел ехать на матч с «Зенитом»

«Я был на одном мероприятии 29 ноября, где было сказано, что Осинькин даже в Санкт-Петербург мог не поехать. Он по своей воле попросил не ехать с командой на матч с “Зенитом”, но его уговорили это не делать, потому что до игры оставалось мало времени. Игорь Витальевич был в очень тяжелом эмоциональном состоянии на фоне ситуации в клубе», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».