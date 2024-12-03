Кобелев: Со стороны видно, что футболисты «Динамо» деградируют

«Нужно задать вопрос тренерскому штабу “Динамо”: что происходит с командой? Видно, что “Динамо” в последнее время играет без должного настроя. Но со стороны вряд ли сможем понять причину этого. Однако всем видно со стороны, что футболисты “Динамо” деградируют. Мне бы хотелось, чтобы зимний перерыв пошёл на пользу команде. Но встает много вопросов, ведь пауза три месяца — важно, как команда проведет подготовку и совершит трансферы», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».