Кобелев: Со стороны видно, что футболисты «Динамо» деградируют

В последних двух матчах Российской Премьер-лиги «Динамо» потеряло очки в поединках с воронежским «Факелом» и грозненским «Ахматом», оба раза сыграв вничью со счетом 1:1 с командами из нижней половины турнирной таблицы.
«Нужно задать вопрос тренерскому штабу “Динамо”: что происходит с командой? Видно, что “Динамо” в последнее время играет без должного настроя. Но со стороны вряд ли сможем понять причину этого. Однако всем видно со стороны, что футболисты “Динамо” деградируют. Мне бы хотелось, чтобы зимний перерыв пошёл на пользу команде. Но встает много вопросов, ведь пауза три месяца — важно, как команда проведет подготовку и совершит трансферы», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».
Андрей Кобелев был главным тренером «Динамо» с 2006 по 2010 год, а также с 2015 по 2016 год. Под его руководством бело-голубые заняли третье место в чемпионате России 2008 года.
После 17 туров «Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая на 7 очков от лидирующего «Зенита». В воскресенье, 8 декабря, в заключительном туре РПЛ перед уходом на зимнюю паузу подопечные Марцела Лички дома встретятся с находящимися в зоне стыковых матчей «Химками».
Футболисты «Динамо» в последний раз побеждали в национальном первенстве в 1976 году. В минувшем сезоне бело-голубые лидировали перед последним туре, в котором для завоевания титула достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром». Однако «динамовцы» уступили и завершили сезон лишь на третьем месте, пропустив вперед в турнирной таблице «Зенит» и «Краснодар».