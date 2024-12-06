Капитан «Факела»: Бесит, когда говорят, что мы играем в убогий футбол

— Давай будем честны: очень многие говорят о «Факеле» негативно. «Вот, у них не такой футбол, стадион, еще что-то». А теперь посмотрим на команды, которые идут ниже восьмого места — я не сказал бы, что кто-то играет в топ-футбол, дающий результат, а кто-то прямо ужасен. Мне не нравится, что про «Факел» говорят так, а про других — нет. Это уже даже не обижает — просто смешно.