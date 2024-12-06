Капитан «Факела»: Бесит, когда говорят, что мы играем в убогий футбол

— Давай будем честны: очень многие говорят о «Факеле» негативно. «Вот, у них не такой футбол, стадион, еще что-то». А теперь посмотрим на команды, которые идут ниже восьмого места — я не сказал бы, что кто-то играет в топ-футбол, дающий результат, а кто-то прямо ужасен. Мне не нравится, что про «Факел» говорят так, а про других — нет. Это уже даже не обижает — просто смешно.
Во-первых, когда мы били мяч вперед, делали это не просто так. Мы понимали, что впереди у нас есть Хызыр Аппаев. Во-вторых, мы перестраиваемся. Я не вижу колоссальной разницы между восемью командами, которые борются за выживание.
— Самая бесящая фраза об игре «Факела»?
— «Факел» просто бьет мяч вперед«. Один человек сказал, что мы играем в убогий футбол. Думаю, все понимают, кого я имею в виду (видимо, речь о комментаторе “Матч ТВ” Олеге Пирожкове — Спортс''). Так вообще нельзя говорить, это не по-мужски, не по-человечески. Если мы играем в убогий футбол, значит, мы убогие футболисты? Как я должен интерпретировать эти слова? Какой футбол — убогий? Кто дал право говорить такое?
Ни я, ни другие игроки «Факела» ни разу не говорили про какого-либо журналиста: «А вот он убогий. А вот этот — красивый. Этот нерадивый». Ты же работаешь на телевидении — подбери более корректные слова.
Про другие команды я такого не слышу. Но я и не хочу, чтобы про них такое говорили — такого не должно быть вообще.
— Почему про «Факел» так говорят?
— Возможно, кого-то раздражает, что самая бедная команда по финансам — одна из самых богатых душой. Вы приезжайте в Воронеж, приходите на стадион — увидите там семейную атмосферу, единение команды и болельщиков, — сказал Квеквескири в интервью Спортс".
На данный момент «Факел» находится в зоне стыковых матчах на 14-м месте. Подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 14 очков в 17 матчах и опережают лишь «Ахмат» и «Оренбург». В последнем перед уходом на зимнюю паузу туре РПЛ воронежцы дома сыграют с ЦСКА.