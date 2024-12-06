Генич — об отношениях с Дзюбой: Максимальное дистанцирование

Ранее Дзюба раскритиковал работу комментаторов отметив, что они не могут давать оценку эпизоду из-за того, что не играли в футбол на высоком уровне. Генич ответил, что «ни одна футбольная псина» не поставит под сомнение его футбольную карьеру.
— Что дальше будет с Дзюбой, как ты видишь развитие ваших отношений?
— Максимальный игнор. Максимальное дистанцирование. Хотя, понятно, что где-то и когда-то мы пересечемся.
Сейчас он рассказывает, что я умолял Слуцкого нас помирить, чего на самом деле, конечно, не было.
Дзюба — громкий. Любая его фраза. Если он забил, не надо даже вопросов задавать, просто подставьте микрофон. Он сам тему найдет и сам расскажет, что ему интересно.
Я — не менее громкий. Я могу отреагировать рефлексами, эмоциями. Он наехал, я ответил. Все посмеялись. Ленты новостей свой кликбейт собрали, все замечательно.
— Допустим, у вас будет матч в марте на втором сезоне Т-Лиги, ты на него приедешь?
— Ну что я как девочка буду избегать общения с ним, что ли? Избегать встречи? Нет, приеду. Все нормально. Не уверен, что я буду играть, потому что в этом формате нужно быть максимально готовым физически.
— По-футбольному просто не хочется?
— С ним пересекаться? Вот именно на футбольном поле?
— Да.
— Чтобы он мне дал пендель, как это было с Чужим? Я не буду специально искать этой встречи. И специально избегать тоже не буду, — сказал Генич в подкасте на Youtube-канале «Т-Лига уличного футбола».
Константин Генич, как и Артем Дзюба, является воспитанником московского «Спартака». Большую часть карьеры он провел в подмосковных «Химках» и пермском «Амкаре». В 2000 году Генич стал лучшим бомбардиром зоны «Центр» Второго дивизиона. В ноябре 2003 года его гол в ворота «Факела» (2:0) вывел «Амкар» в РПЛ.