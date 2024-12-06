Генич — об отношениях с Дзюбой: Максимальное дистанцирование

— Максимальный игнор. Максимальное дистанцирование. Хотя, понятно, что где-то и когда-то мы пересечемся.



Сейчас он рассказывает, что я умолял Слуцкого нас помирить, чего на самом деле, конечно, не было.



Дзюба — громкий. Любая его фраза. Если он забил, не надо даже вопросов задавать, просто подставьте микрофон. Он сам тему найдет и сам расскажет, что ему интересно.



Я — не менее громкий. Я могу отреагировать рефлексами, эмоциями. Он наехал, я ответил. Все посмеялись. Ленты новостей свой кликбейт собрали, все замечательно.