Квеквескири: Кто дал Зиньковскому право так говорить о «Факеле»?

— В РПЛ мы не провели на «Стадионе профсоюзов» ни одной предыгровой тренировки. Мы узнавали о качестве газона тогда же, когда и соперник. У нас не было никакого преимущества. А когда мы выиграли у «Спартака», все закричали: «Вот, вы их только на болоте можете обыграть». Мы такие же, как и они, что это за фраза? «Динамо» же как-то приспособилось к полю — и выдало пару неплохих матчей. «Зенит» же нас волтузил. «Оренбург» забрал мяч.