Квеквескири: Кто дал Зиньковскому право так говорить о «Факеле»?

— В РПЛ мы не провели на «Стадионе профсоюзов» ни одной предыгровой тренировки. Мы узнавали о качестве газона тогда же, когда и соперник. У нас не было никакого преимущества. А когда мы выиграли у «Спартака», все закричали: «Вот, вы их только на болоте можете обыграть». Мы такие же, как и они, что это за фраза? «Динамо» же как-то приспособилось к полю — и выдало пару неплохих матчей. «Зенит» же нас волтузил. «Оренбург» забрал мяч.
Когда нас кто-то обыгрывал, про поле никто не говорил. Когда выигрывали мы, говорили, что это из-за поля.
— Больше всего раздражала реакция «Спартака» в прошлом сезоне?
— Мне не понравилось, когда Зиньковский, проведший пару неплохих сезонов в «Крыльях», сказал: «Они что, в футбол играют?» Кто ему дал право говорить такие вещи? Что такое футбол? Где его границы? Кто как должен играть? Надеюсь, мне это все кто-нибудь когда-нибудь объяснит.
Мы с Антоном делаем одно дело. Почему он обесценил нашу победу? Несколько лет назад он играл далеко не в «Спартаке», но так сложилась жизнь, он выбился наверх, молодец. И что, после этого можно неуважительно высказываться о футболистах, которые играют в менее статусных командах?
— После первого матча со «Спартаком» Абаскаль сказал, что вы лучшая команда лиги по борьбе. Почему вы не восприняли это как комплимент?
— Для меня это комплимент: значит, мы их психологически переиграли. А что, «Аталанта», которая играет один в один по всему полю, — это не борьба? Она уничтожает соперников на каждом участке поля.
В Москве мы задавили «Спартак» прессингом. Почему они так не делали? Поэтому я желаю командам Абаскаля бороться так же, как «Факел», — сказал Квеквескири в интервью Спортс".
34-летний Квеквескири играет за «Факел» с 2022 года. Ранее полузащитник выступал за московский «Арарат», «СКА-Хабаровск», армянские «Мику» и «Алашкерт», грузинские «Гурию» и батумское «Динамо», а также за венгерские «Печ» и «СЗТК-Эрима».
На данный момент «Факел» находится в зоне стыковых матчах на 14-м месте. Подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 14 очков в 17 матчах и опережают лишь «Ахмат» и «Оренбург». В последнем перед уходом на зимнюю паузу туре РПЛ воронежцы дома сыграют с ЦСКА.