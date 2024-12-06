Егор Титов высказался о роли спортивного директора в «Спартаке»

«В мое время в девяностые не было такой должности как спортивный директор. Потом в нулевых у нас появился Шикунов. До этого было проще — Романцев был и президентом, и главным тренером. Он подбирал футболистов под схему игры, под тот футбол, который он преподавал нам. Это было точечно — каждый год один-два футболиста в состав. Например, 1997 год: Ромащенко, Бузникин, Бахарев. Заиграли все сразу в составе. 1998 год — Бушманов, Баранов. Сразу в состав точечно. Еще был Канищев, но, к сожалению, у Толика не получилось заиграть в “Спартаке”, — приводит слова Титова портал “Чемпионат”.
«Сегодня берут футболиста, а ты уже пробуй вставить его в состав или дать возможность раскрыться. Конкуренция такая, что нет тех, кто бы играл постоянно. Барко, Бабич и Максименко, а также после последних матчей Дуарте, — однозначно игроки стартового состава. Также Умяров и Угальде. Дальше на три-четыре позиции идет конкуренция. Таких футболистов 23−25 и надо доказывать. В наше время было попроще: 16−18 человек, но мы доводили свои действия до автоматизма. Мы знали каждый свой маневр, знали что будет делать партнер в той или иной ситуации. Знали, что будет играть на третьего и уже открывался четвёртый. Здесь есть как плюсы, так и минусы», — отметил Титов.
«Учитывая, что сегодня нет у нас еврокубков, то надо 100 раз подумать, для чего покупать дорого футболиста? Конечно, “Спартак” после яркой победы — “Краснодар” был обыгран по всем статьям, конечно, хочется большего. Борьба за чемпионство, возможно, возобновится. “Спартак” будет принимать “Зенит” дома в следующем круге. Это будет одной из ярких интриг весны», — добавил бывший капитан красно-белых.
Егор Титов играл за «Спартак» с 1992 по 2008 год. В общей сложности он провел 444 матча, в которых забил 105 мячей и сделал 86 голевых передач.
«Спартак» после 17 туров набрал 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 5 очков. Москвичи выиграли 5 последних игр в Премьер-лиге. 7 декабря в заключительном туре перед зимней паузой красно-белые дома сыграют с «Пари НН».