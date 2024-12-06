Егор Титов высказался о роли спортивного директора в «Спартаке»

«Сегодня берут футболиста, а ты уже пробуй вставить его в состав или дать возможность раскрыться. Конкуренция такая, что нет тех, кто бы играл постоянно. Барко, Бабич и Максименко, а также после последних матчей Дуарте, — однозначно игроки стартового состава. Также Умяров и Угальде. Дальше на три-четыре позиции идет конкуренция. Таких футболистов 23−25 и надо доказывать. В наше время было попроще: 16−18 человек, но мы доводили свои действия до автоматизма. Мы знали каждый свой маневр, знали что будет делать партнер в той или иной ситуации. Знали, что будет играть на третьего и уже открывался четвёртый. Здесь есть как плюсы, так и минусы», — отметил Титов.