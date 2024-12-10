Капитан «Зенита»: в этом сезоне мы обязаны выиграть РПЛ

«Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие — это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нем», — сказал Сантос.