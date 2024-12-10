Капитан «Зенита»: в этом сезоне мы обязаны выиграть РПЛ

«Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие — это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нем», — сказал Сантос.
«Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России. Чемпионская серия сине-бело-голубых началась в сезоне-2018/19. В случае седьмого подряд чемпионского титула «Зенит» сможет обойти по длительности чемпионской серии «Спартак», который выигрывал чемпионат шесть раз подряд в период с 1996 по 2001 год. Кроме того, на данный момент у «Зенита» и «Спартака» равенство по числу побед в чемпионате России — по 10.
25 мая 2025 года «Зениту» исполнится 100 лет. За день до этого будет проведен заключительный, 30-й тур РПЛ сезона-2024/25, в котором сине-бело-голубые дома сыграют с «Ахматом».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.