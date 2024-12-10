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«Зенит» обратился в ЭСК из-за отмененных голов в игре с «Акроном»

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух отмененных голов в домашнем матче 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2). Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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На 70-й минуте нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра поразил ворота «Акрона» ударом головой. На 98-й минуте мяч забил форвард хозяев Лусиано Гонду. Оба раза главный арбитр встречи Владимир Москалев после просмотра ВАР отменял взятие ворот. В первом случае это произошло из-за игры рукой со стороны Андрея Мостового, во втором — из-за игры рукой у Нино.

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что клуб уже отправил документы в ЭСК РФС по поводу этих двух отмененных голов и будет пытаться обжаловать эти решения.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 2 марта.

Зенит
Акрон