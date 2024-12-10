«Зенит» обратился в ЭСК из-за отмененных голов в игре с «Акроном»

На 70-й минуте нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра поразил ворота «Акрона» ударом головой. На 98-й минуте мяч забил форвард хозяев Лусиано Гонду. Оба раза главный арбитр встречи Владимир Москалев после просмотра ВАР отменял взятие ворот. В первом случае это произошло из-за игры рукой со стороны Андрея Мостового, во втором — из-за игры рукой у Нино.
В пресс-службе «Зенита» сообщили, что клуб уже отправил документы в ЭСК РФС по поводу этих двух отмененных голов и будет пытаться обжаловать эти решения.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 2 марта.