Защитник «Спартака» перенес операцию на колене

В понедельник, 9 декабря, журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» в зимнее трансферное окно планирует расстаться с 8 футболистами. Речь идет о вратаре Александре Селихове, защитниках Данииле Хлусевиче и Миенти Абене, полузащитниках Хесусе Медине, Михаиле Игнатове, Антоне Зиньковском, а также о нападающих Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне.