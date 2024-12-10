Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Спартака» перенес операцию на колене

Сербский игрок московского «Спартака» Срджан Бабич был прооперирован в Белграде, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее стало известно, что у Бабича диагностировали растяжение связок.

«Бабич получил повреждение в середине ноября в игре за национальную команду, но затем самоотверженно провел оставшиеся матчи за красно-белых.

Желаем Срджану скорейшего восстановления и возвращения в игру», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

В воскресенье, 8 декабря, «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ обыграл «Пари НН» со счетом 3:0, Бабич провел на поле 88 минут.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая третье место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. Команда Деяна Станковича одержала победу в последних шести матчах РПЛ.

Турнир возобновится весной. 2 марта в рамках 19-го тура чемпионата России красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».

В понедельник, 9 декабря, журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» в зимнее трансферное окно планирует расстаться с 8 футболистами. Речь идет о вратаре Александре Селихове, защитниках Данииле Хлусевиче и Миенти Абене, полузащитниках Хесусе Медине, Михаиле Игнатове, Антоне Зиньковском, а также о нападающих Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне.


Спартак