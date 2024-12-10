В «Динамо» высказались о сотрудничестве с Евгенией Медведевой

«Женя является амбассадором “Динамо”, мы с ней активно взаимодействуем. Это и автограф-сессии, и участие в освещении жизни клуба, и различные съемки. Медведева часто приходит на стадион, искренне болеет за нас. Два года подряд Женя ездила освещать наши зимние сборы. Не буду раскрывать всех секретов, но вы вновь увидите известных болельщиков клуба на сборах “Динамо”», — приводит слова Пивоварова ТАСС.