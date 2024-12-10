В «Динамо» высказались о сотрудничестве с Евгенией Медведевой

Медведева является болельщицей московского «Динамо». В ноябре она участвовала в шоу-матче бело-голубых и команды Медиалиги «Амкал» (2:3).
«Женя является амбассадором “Динамо”, мы с ней активно взаимодействуем. Это и автограф-сессии, и участие в освещении жизни клуба, и различные съемки. Медведева часто приходит на стадион, искренне болеет за нас. Два года подряд Женя ездила освещать наши зимние сборы. Не буду раскрывать всех секретов, но вы вновь увидите известных болельщиков клуба на сборах “Динамо”», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
Ранее Евгения Медведева снялась в рекламном ролике московского «Динамо» в стиле мыльной оперы.
24-летняя Медведева является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.
«Динамо» ушло на зимнюю паузу, располагаясь на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.
В матче 19-го тура чемпионата России, который пройдет 2 марта, «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».