Защитник «Спартака» сравнил Станковича и Абаскаля

Напомним, испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством в 2023 году «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.
— Можешь сравнить Абаскаля и Станковича как тренеров и людей?
— Каждый тренер по-своему уникален.
— А кто более эмоциональный?
— Оба в равной степени.
— Деян часто общается с тобой?
— Постоянно. С ним можно поговорить на любые темы, не только о футболе. Но и профессиональные нюансы он тоже подробно объясняет, — приводит слова Дуарте «Чемпионат».
Деян Станкович возглавил «Спартак» весной 2024 года. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».
«Спартак» ушел на зимнюю паузу, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Турнир возобновится весной. 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».