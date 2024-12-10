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Защитник «Спартака» сравнил Станковича и Абаскаля

Игрок красно-белых Алексис Дуарте сравнил бывшего тренера московского клуба Гильермо Абаскаля с нынешним наставником Деяном Станковичем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством в 2023 году «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.

— Можешь сравнить Абаскаля и Станковича как тренеров и людей?


— Каждый тренер по-своему уникален.

— А кто более эмоциональный?


— Оба в равной степени.

— Деян часто общается с тобой?


— Постоянно. С ним можно поговорить на любые темы, не только о футболе. Но и профессиональные нюансы он тоже подробно объясняет, — приводит слова Дуарте «Чемпионат».

Деян Станкович возглавил «Спартак» весной 2024 года. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Турнир возобновится весной. 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».


Спартак