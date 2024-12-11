Черчесов: Я не сталкивался с коррупцией в российском футболе

Губернатор Самарской области ранее рассказал, как один из футбольных функционеров требовал от «Крыльев Советов» выплаты 36 миллионов рублей за «судейские решения». Вячеслав Федорищев заявил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 миллионов рублей в год. При этом Федорищев отметил, что у него нет прямых доказательств коррупции в судействе.
«Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чем идет речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался. Я видел ошибки судей в РПЛ в сторону разных команд, но насчет предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает должен анализировать и исправлять эти ошибки. Что касается агентов, то они есть везде. Но они, как и любые люди, разные», — приводит слова Черчесова Sport24.
В июне 2024 года Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Спартаке», «Амкаре», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».