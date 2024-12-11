Черчесов: Я не сталкивался с коррупцией в российском футболе

«Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чем идет речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался. Я видел ошибки судей в РПЛ в сторону разных команд, но насчет предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает должен анализировать и исправлять эти ошибки. Что касается агентов, то они есть везде. Но они, как и любые люди, разные», — приводит слова Черчесова Sport24.