«Зенит» и «Динамо» заинтересованы в 23-летнем игроке «Спартака»

Интересно, что сам Даниил намерен попробовать свои силы в одном из клубов Европы. В нынешнем сезоне Даниил провёл девять матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями. В случае, если переход ни в «Зенит», ни в «Динамо» не состоится, Хлусевич перейдет в один из европейских клубов. Неизвестно, есть ли у него клубы-фавориты, куда бы он хотел перейти.