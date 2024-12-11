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«Зенит» и «Динамо» заинтересованы в 23-летнем игроке «Спартака»

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» проявляют интерес к 23-летнему футболисту «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, «Зенит» заинтересован в трансфере, чтобы усилить одну из зон в обороне, а динамовцы хотят заполучить Хлусевича после срыва трансфера Ильи Рожкова из «Рубина».

Интересно, что сам Даниил намерен попробовать свои силы в одном из клубов Европы. В нынешнем сезоне Даниил провёл девять матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями. В случае, если переход ни в «Зенит», ни в «Динамо» не состоится, Хлусевич перейдет в один из европейских клубов. Неизвестно, есть ли у него клубы-фавориты, куда бы он хотел перейти.

Спартак
Зенит
Динамо