Алексей Батраков признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Как сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова, Алексей Батраков стал обладателем премии «Первая пятерка‑2024», которая вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
По результатам опроса 98 из 105 экспертов назвали Батракова лучшим молодым игроком РПЛ, в общей сложности он набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 балла), тройку лучших замкнул защитник «Рубина» Илья Рожков (166). Далее расположились нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев (160) и защитник «Ростова» Андрей Лангович (136).
Также на премию были номинированы: Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Игорь Дмитриев («Урал»/ «Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Иван Комаров («Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/ «Локомотив») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).
Среди девушек обладательницей премии стала форвард «Чертаново» Яна Свистунова, которая набрала 83 балла. Второе место у нападающей «Рубина» Глафиры Жуковой (81), третьей стала полузащитник ЦСКА Марине Ачоян (78).
В нынешнем сезоне Алексей Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов евро.
В 2023 году лучшим молодым игроком РПЛ был признан форвард «Динамо» Константин Тюкавин.