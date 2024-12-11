Алексей Батраков признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов евро.