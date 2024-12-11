CAS: Титулы Тимощука не подлежат лишению со стороны УАФ

В 2023 году тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. CAS принял сторону Тимощука в вопросе апелляции на решение УАФ. Заседание по иску Тимощука в CAS на решение УАФ прошло 22 апреля.