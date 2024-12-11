CAS: Титулы Тимощука не подлежат лишению со стороны УАФ

Согласно решению CAS, титулы Анатолия Тимощука, завоеванные на Украине, «не подлежат лишению» со стороны Украинской ассоциации футбола (УАФ).
В марте 2022 года Тимощука решением контрольно-дисциплинарной комиссии УАФ лишили тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины. Он был исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ассоциация пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.
В 2023 году тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. CAS принял сторону Тимощука в вопросе апелляции на решение УАФ. Заседание по иску Тимощука в CAS на решение УАФ прошло 22 апреля.
Анатолий Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким «Шахтером», также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины.
С «Баварией» Тимощук выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии, а с «Зенитом» дважды становился чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
Тимощук в 2007—2009 и 2013−2015 годах играл за «Зенит», а с 2017 года входит в тренерский штаб петербургской команды.