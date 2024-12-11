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«Оренбург» не будет увольнять Слишковича и готов к вылету из РПЛ

Руководство «Оренбурга» не хочет увольнять главного тренера команды Владимира Слишковича. Об этом сообщает Legalbet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Оренбург"

По информации источника, президент «Оренбурга» Василий Еремякин верит в главного тренера команды. Он убежден, что 41-летний босниец идеально подходит команде благодаря знанию русского языка, европейскому менталитету и отсутствию связей с местными агентами.

Отмечается, что Еремякин видит в нем второго Марцела Личку, возглавлявшего «Оренбург» с 2020 по 2023 год. Руководство клуба готово к возможному вылету из РПЛ по итогам сезона.

Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» в начале октября. Под его руководством клуб провел восемь матчей, в которых одержал одну победу, одну ничью при шести поражениях.

В прошлом сезоне Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда находится в шести очках от зоны стыковых матчей. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Оренбург» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 2 марта.

Оренбург