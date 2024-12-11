Тренер нашел причины неудачного старта Соболева в «Зените»

«У Саши как раз проблема была в том, что он был долго без, скажем так, тренировок вместе с командой, и заниматься индивидуально — это совсем другая история. Тем более что обычно ребята говорят, что наши тренировки отличаются чуть-чуть, мы стараемся заниматься очень интенсивно и достаточно хорошо проводить сборы, чтобы они были в тонусе. А у Саши, к сожалению, этого сбора не было. Опять же, здесь тоже можно говорить по тактическим моментам: у нас есть требования, где должен находиться, какие принципы игры. Дай бог, что всё получится, сейчас зимние сборы», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».