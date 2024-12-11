Мостовой считает, что Соболеву не нужен трансфер в другой клуб

— Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10−15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? — приводит слова Мостового Metaratings.