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Мостовой считает, что Соболеву не нужен трансфер в другой клуб

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что Александру Соболеву не нужен трансфер в другую команду из-за плохой результативности, потому что в «Зените» многие не играют, но получают трофеи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

— Соболева теперь ждёт аренда?

— Да нет, зачем? А что в «Зените»? Он же подписал контракт, какая аренда? Почему он не должен там остаться?

— Соболев не всегда попадает в состав.

— Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10−15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, 27-летний Соболев провёл 12 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

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