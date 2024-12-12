Радимов сравнил текущий сезон чемпионата России с триллером

— Чемпионат России в этом году похож на триллер: серия за серией и идет раз в неделю. Про «Спартак» в десятом туре говорили, что нужно менять тренера, а теперь смотрим таблицу — они в двух очках от первого места. Сейчас еще интрига в том, что на трансферном рынке будут работать команды. «Краснодару» нужно усилить скамейку, «Зениту» с кем‑то расстаться, освободить, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ имея в активе шесть побед подряд. «Краснодар» в последних трех турах дважды сыграл вничью и разгромно проиграл «Спартаку» (0:3). «Зенит» потерпел два поражения в заключительных матчах перед паузой в чемпионате.
Команда Деяна Станковича с 37 очками поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар» с 39 баллами, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.
Чемпионат России возобновится весной. 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ красно-белые на своем поле примут «Оренбург». «Быки» также на домашней арене встретятся с «Крыльями Советов», а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.