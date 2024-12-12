Радимов сравнил текущий сезон чемпионата России с триллером

— Чемпионат России в этом году похож на триллер: серия за серией и идет раз в неделю. Про «Спартак» в десятом туре говорили, что нужно менять тренера, а теперь смотрим таблицу — они в двух очках от первого места. Сейчас еще интрига в том, что на трансферном рынке будут работать команды. «Краснодару» нужно усилить скамейку, «Зениту» с кем‑то расстаться, освободить, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».