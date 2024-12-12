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«Динамо» — лучшая атакующая команда сезона в РПЛ

Московское «Динамо» лидирует по основным атакующим показателям в текущем сезоне РПЛ, сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команда Марцела Лички делит первое место с «Зенитом» по количеству голов. Также «Динамо» удерживает лидирующие позиции по другим показателям.

Голы:

37 — «Динамо»;
37 — «Зенит»;
36 — «Спартак»;
34 — «Краснодар»;
33 — «Локомотив».

Ожидаемые голы:

38.7 xG — «Динамо»;
37.4 xG — «Зенит»;
34.7 xG — «Краснодар»;
33.9 xG — «Спартак»;
32.4 xG — «Локомотив».

Удары:

311 — «Динамо»;
298 — «Локомотив»;
297 — «Ростов»;
293 — «Краснодар»;
286 — «Спартак».

Удары в створ:

121 — «Динамо»;
116 — «Зенит»;
109 — «Спартак»;
98 — «Краснодар»;
97 — «Локомотив».

«Динамо» ушло на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая четвертое место в турнирной таблице с 35 очками. 2 марта в матче 19-го тура РПЛ бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».

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