«Динамо» — лучшая атакующая команда сезона в РПЛ

Команда Марцела Лички делит первое место с «Зенитом» по количеству голов. Также «Динамо» удерживает лидирующие позиции по другим показателям.
Голы:
37 — «Динамо»;
37 — «Зенит»;
36 — «Спартак»;
34 — «Краснодар»;
33 — «Локомотив».
Ожидаемые голы:
38.7 xG — «Динамо»;
37.4 xG — «Зенит»;
34.7 xG — «Краснодар»;
33.9 xG — «Спартак»;
32.4 xG — «Локомотив».
Удары:
311 — «Динамо»;
298 — «Локомотив»;
297 — «Ростов»;
293 — «Краснодар»;
286 — «Спартак».
Удары в створ:
121 — «Динамо»;
116 — «Зенит»;
109 — «Спартак»;
98 — «Краснодар»;
97 — «Локомотив».
«Динамо» ушло на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая четвертое место в турнирной таблице с 35 очками. 2 марта в матче 19-го тура РПЛ бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».