Орлов: «Зениту» можно убирать из состава пять-шесть человек

Геннадий Орлов считает, что у игроков команды пресыщение титулами, из-за этого отсутствует голод к победам.
«У игроков “Зенита” явно чувствуется пресыщение титулами. Где взять эмоции? В спорте надо быть голодным до побед. Если “Зенит” сейчас не найдёт какой-то путь, чтобы освежить команду, ему будет очень сложно. Надо брать новых игроков, а тех, на кого уже нельзя рассчитывать, отправлять в аренду или продавать куда угодно. Даже в это зимнее трансферное окно. Потому что весной на эти три клуба ляжет очень большая ответственность», — приводит слова Орлова «Чемпионат».
«Убирать можно пять-шесть человек, но взамен хотя бы трех качественных игроков приобрести. Нужен центральный защитник. Нино, когда только приехал, многообещающе начинал, а теперь какой-то мягкий, интеллигентный стал. Проигрывает борьбу, не успевает страховать. Родригао — просто медленный! У него та же проблема, что и у капитана московского “Динамо”. Он боевитый, мастеровитый, но нет скорости, рывка с места! В нападении появились футболисты, которые быстро всё делают. Не успеть за ними. В последних двух турах “Зенит” пять мячей пропустил — это что ж такое? Держались-держались, а потом — бах — и развалились», — добавил комментатор.
«Зенит» после 18 туров находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям — у обеих команд по 39 очков. В начале марта в первом туре после зимней паузы подопечные Сергея Семака дома сыграют с ЦСКА.
Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за такие клубы как «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.