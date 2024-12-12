Орлов: «Зениту» можно убирать из состава пять-шесть человек

«Убирать можно пять-шесть человек, но взамен хотя бы трех качественных игроков приобрести. Нужен центральный защитник. Нино, когда только приехал, многообещающе начинал, а теперь какой-то мягкий, интеллигентный стал. Проигрывает борьбу, не успевает страховать. Родригао — просто медленный! У него та же проблема, что и у капитана московского “Динамо”. Он боевитый, мастеровитый, но нет скорости, рывка с места! В нападении появились футболисты, которые быстро всё делают. Не успеть за ними. В последних двух турах “Зенит” пять мячей пропустил — это что ж такое? Держались-держались, а потом — бах — и развалились», — добавил комментатор.