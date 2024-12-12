Вратаря «Крыльев Советов» прооперировали в Мюнхене

Голкипер получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», когда отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина на 68-й минуте. После того, как голкипер парировал удар, он неудачно упал на газон и получил повреждение плеча. Ломаев не смог продолжить игру, его сменил Сергей Песьяков. Голкипер покинул поле с наложенным бандажом на плечо и левую руку. Встреча состоялась 24 ноября в Самаре и завершилась победой «Крыльев» — 2:1.
Как сообщает пресс-служба клуба, в одной из клиник Мюнхена Ломаеву была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава с целью предотвращения вывиха.
«В ближайшее время футболист вернется в Россию, где начнётся его реабилитация. Ваня, здоровья! Ждём возвращения!» — написано в сообщении.
В текущем сезоне Ломаев принял участие в 14 матчах и пропустил 23 гола. В «Крыльях Советов» голкипер играет с 2020 года. Всего за это время Иван провел за самарцев 114 игр, 32 из них — «на ноль».
После 18 туров «Крылья Советов» с 18 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В начале марта в первом туре после зимней паузы подопечные Игоря Осинькина на выезде сыграют с «Краснодаром», который лидирует в чемпионате, набрав одинаковое количество очков с «Зенитом», но опережая петербургскую команду по личной встрече.