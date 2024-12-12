Угальде за три месяца подорожал на шесть миллионов евро

Немецкий портал, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленные данные по игрокам РПЛ. За последние три месяца рыночная стоимость 22-летнего костариканца увеличилась на шесть миллионов евро, а с начала года — на десять миллионов. Благодаря этому Угальде вошел в пятерку самых дорогих игроков чемпионата России.
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:
- Вендел («Зенит») — 20 млн евро;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») — 20 млн евро;
- Клаудиньо («Зенит») — 17 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») — 16 млн евро;
- Манфред Угальде («Спартак») — 15 млн евро;
- Максим Глушенков («Зенит») — 15 млн евро;
- Джон Кордоба («Краснодар») — 14 млн евро;
- Эсекьель Барко («Спартак») — 14 млн евро;
- Бителло («Динамо») — 12 млн евро;
- Лусиано Гонду («Зенит») — 12 млн евро.
«Спартак» приобрел Угальде минувшей зимой у «Твенте» за 13 млн евро. В прошлом сезоне костариканец установил антирекорд клуба для нападающих-новичков по количеству матчей без голов, не сумев забить в первых 13 матчах РПЛ. В этом сезоне Угальде уверенно возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 15 мячей в 18 матчах.
Также стоит отметить рост рыночной трансферной стоимости 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова до восьми миллионов евро. Он стал самым дорогим игроком «железнодорожников» наравне с Сергеем Пиняевым и Дмитрием Бариновым.