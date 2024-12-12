Угальде за три месяца подорожал на шесть миллионов евро

Немецкий портал, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленные данные по игрокам РПЛ. За последние три месяца рыночная стоимость 22-летнего костариканца увеличилась на шесть миллионов евро, а с начала года — на десять миллионов. Благодаря этому Угальде вошел в пятерку самых дорогих игроков чемпионата России.