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Угальде за три месяца подорожал на шесть миллионов евро

Рыночная трансферная стоимость нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде увеличилась до 15 млн евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Немецкий портал, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленные данные по игрокам РПЛ. За последние три месяца рыночная стоимость 22-летнего костариканца увеличилась на шесть миллионов евро, а с начала года — на десять миллионов. Благодаря этому Угальде вошел в пятерку самых дорогих игроков чемпионата России.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

  1. Вендел («Зенит») — 20 млн евро;
  2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 20 млн евро;
  3. Клаудиньо («Зенит») — 17 млн евро;
  4. Константин Тюкавин («Динамо») — 16 млн евро;
  5. Манфред Угальде («Спартак») — 15 млн евро;
  6. Максим Глушенков («Зенит») — 15 млн евро;
  7. Джон Кордоба («Краснодар») — 14 млн евро;
  8. Эсекьель Барко («Спартак») — 14 млн евро;
  9. Бителло («Динамо») — 12 млн евро;
  10. Лусиано Гонду («Зенит») — 12 млн евро.

«Спартак» приобрел Угальде минувшей зимой у «Твенте» за 13 млн евро. В прошлом сезоне костариканец установил антирекорд клуба для нападающих-новичков по количеству матчей без голов, не сумев забить в первых 13 матчах РПЛ. В этом сезоне Угальде уверенно возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 15 мячей в 18 матчах.

Также стоит отметить рост рыночной трансферной стоимости 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова до восьми миллионов евро. Он стал самым дорогим игроком «железнодорожников» наравне с Сергеем Пиняевым и Дмитрием Бариновым.

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