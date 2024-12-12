После матча с «Зенитом» Дзюба оштрафован КДК на 10 тысяч рублей

В матче 18-го тура РПЛ против «Зенита», завершившемся со счетом 2:1 в пользу тольяттинской команды, Артем Дзюба вышел в стартовом составе, отметился победным голом и был заменен на 73‑й минуте, после чего досматривал матч на скамейке.
«Тренер “Акрона” Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников — на 10 тысяч рублей, Артем Дзюба — на 10 тысяч рублей. “Акрон” за поздний выход из раздевалки на второй тайм — на 20 тысяч рублей», — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».
Для Дзюбы гол в ворота «Зенита» стал 71-м в выездных играх чемпионата России. По этому показателю он теперь делит первое место с Александром Кержаковым. Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» с момента ухода из команды в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга форвард стал четырехкратным чемпионом России. Артем Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. Теперь на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 11 матчах за тольяттинскую команду.
В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Команда Сергея Семака имеет равное количество очков с «Краснодаром», но уступает южанам по личным встречам. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.