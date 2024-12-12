Главный тренер «Химок» сравнил работу в России и Испании

— В России есть техничные футболисты. Батраков, Глушенков, Тюкавин… Разница с Испанией заключается в уровне академий. Там очень хорошие условия и тренеры, там выращивают больше классных игроков. Это главный фактор для развития футбола в стране, на мой взгляд. Причем дело даже не в тренерских зарплатах, поскольку многие испанские детские специалисты, имея сильные навыки, совмещают тренерство с другой работой либо трудятся на общественных началах. Дело в самой системе, в ее престижности и отлаженности. К сожалению, мало кто готов строить такую систему 5−7 лет, все хотят быстрых результатов. И это проблема. Без терпения, сильных академий и толковых тренеров ничего не добьешься.



Что касается уже сложившихся игроков, то в России футбол построен на быстрых переходах от обороны к атаке и активных перемещениях box-to-box. Из-за такой тактики сложно порой внедрить идеи, основанные на контроле мяча. Игроки видят свободные зоны и бегут туда. В этом случаях результат на 90 процентов определяется уровнем исполнителей, а не чем-то еще«, — приводит слова Артиги пресс-служба “Химок”.