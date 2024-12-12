Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Спартаке» рассказали, где проведут зимние сборы

Клубная пресс-служба сообщила, когда начнутся зимние сборы красно-белых и где они пройдут.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московская команда выйдет из отпуска 12 января. 14 января после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели спартаковцы будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор — в ОАЭ. «Спартак» примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби.

Соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Победители групп выйдут в финал, который состоится 11 февраля. Вторые команды встретятся в матче за 3-е место, а третьи — за 5-е.

Завершающий этап подготовки красно-белых ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

После 18 туров «Спартак» команда Деяна Станковича с 37 очками находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар» с 39 баллами, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

Чемпионат России возобновится весной. 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ красно-белые на своем поле примут «Оренбург».

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь