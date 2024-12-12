Скандальный российский арбитр исключен из списка арбитров ФИФА

Безбородов в 1991 году играл за «Зенит», затем на шесть лет уехал учиться в США, где получил звание бакалавра спортивного менеджмента и бизнес-администрирования. Возобновил карьеру игрока и выступал за петербургское «Динамо», «Вентспилс», «Динамо» (Минск), «Шахтер» (Солигорск) и минское «Торпедо-СКА». В 2000 году в составе «Вентспилса» в игре ⅛ финала Кубка Латвии против «Цесиса» нападающий забил 7 голов. Судейскую карьеру он начал в 2001 году. Матчи Российской Премьер-Лиги Безбородов судит с 2007 года.