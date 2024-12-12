Скандальный российский арбитр исключен из списка арбитров ФИФА

В начале ноября 2024 года Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.
Ранее телеграм-канал «Але, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев арбитра, где он, в частности, просит «не трогать Безбородова», потому что он «один остался, который умеет судить». Причиной отстранения стали его высказывания в социальных сетях о том, что он считает свое судейство в матче «Динамо» — ЦСКА безупречным, также Безбородов использовал оскорбительную лексику в адрес своего коллеги Сергея Лапочкина. После этого РФС сообщил, что проведет проверку. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.
Безбородов в 1991 году играл за «Зенит», затем на шесть лет уехал учиться в США, где получил звание бакалавра спортивного менеджмента и бизнес-администрирования. Возобновил карьеру игрока и выступал за петербургское «Динамо», «Вентспилс», «Динамо» (Минск), «Шахтер» (Солигорск) и минское «Торпедо-СКА». В 2000 году в составе «Вентспилса» в игре ⅛ финала Кубка Латвии против «Цесиса» нападающий забил 7 голов. Судейскую карьеру он начал в 2001 году. Матчи Российской Премьер-Лиги Безбородов судит с 2007 года.
В список международных арбитров вошли: Сергей Карасев (с 2010 года), Виталий Мешков (2012), Сергей Иванов (2014), Кирилл Левников (2016), Владимир Москалев (2019), Евгений Кукуляк (2022), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016), Марина Крупская (2018), Надежда Горинова (2021) и Карина Афанасьева (2024).