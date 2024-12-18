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Футболист «Спартака» признан игроком ноября и декабря в РПЛ

Форвард «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской Премьер-лиге по итогам ноября и декабря.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

В пяти матчах Угальде забил девять мячей и отдал две голевые передачи. В домашнем матче против «Локомотива» (5:2) Угальде первым в составе красно-белых оформил покер в XXI веке. Всего в 18 играх нападающий забил 15 голов, он является лучшим бомбардиром турнира.

Форвард из Коста-Рики одержал единогласную победу — за него проголосовали все эксперты РПЛ и комментаторы и больше 70 процентов болельщиков. Также на эту награду претендовали албанский нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку, аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, а также выступающие за «Ростов» защитник Максим Осипенко и форвард Николай Комличенко.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. В свою очередь, нидерландский клуб приобрел нападающий у бельгийского «Ломмела» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно представленной на портале Transfermarkt информации, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 37 очками находится на третьем месте турнирной таблицы. Подопечные Деяна Станковича всего на 2 балла отстают от лидирующего «Краснодара». В начале марта в первом туре после зимней паузы красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».

Спартак
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