Футболист «Спартака» признан игроком ноября и декабря в РПЛ

Форвард из Коста-Рики одержал единогласную победу — за него проголосовали все эксперты РПЛ и комментаторы и больше 70 процентов болельщиков. Также на эту награду претендовали албанский нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку, аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, а также выступающие за «Ростов» защитник Максим Осипенко и форвард Николай Комличенко.