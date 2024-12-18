«Пари НН» закрыл вторую команду спустя год после ее создания

«Решением руководящих органов клуба вторая команда упраздняется. После реформы в МФЛ примут участие 32 команды, разделенные на два дивизиона, и наша “молодежка” будет представлена в первом. Эта команда станет важной частью вертикали ФК “Пари НН” в подготовке и развитии молодых игроков», — сказано в сообщении клуба.