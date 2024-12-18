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Определена самая посещаемая команда РПЛ первой части сезона

«Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ по итогам первой части сезона-2024/25. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В среднем на домашних матчах клуба из Санкт-Петербурга присутствовала 31,2 тыс. болельщиков, а стадион «Газпром Арена» заполнялся почти наполовину. Вторым клубом по посещаемости стал «Краснодар», третьим — «Спартак».

В общей сложности 144 матча РПЛ посетили 1 627 081 человек. Средняя посещаемость составила 11 299 человек, средняя заполняемость стадионов — 34,0%.

Средняя посещаемость клубов РПЛ в сезоне-2024/25:

  1. «Зенит» — 31 191 человек (заполняемость — 49,5%);
  2. «Краснодар» — 26 776 (76,1%);
  3. «Спартак» — 16 813 (37,7%);
  4. ЦСКА — 12 225 (40,6%);
  5. «Динамо» (Москва) — 12 186 (47,4%);
  6. «Ростов» — 11 184 (24,6%);
  7. «Пари НН» — 9 433 (21,3%);
  8. «Локомотив» — 9 432 (34,8%);
  9. «Факел» — 8 562 (85,2%);
  10. «Крылья Советов» — 8 502 (20,1%);
  11. «Рубин» — 8 068 (17,8%);
  12. «Динамо» (Махачкала) — 7 385 (30,6%);
  13. «Оренбург» — 4 828 (48,1%);
  14. «Акрон» — 4 719 (10,5%);
  15. «Ахмат» — 4 622 (15,3%);
  16. «Химки» — 3 160 (17,0%).

РПЛ возобновится 28 февраля матчем «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив».

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