Определена самая посещаемая команда РПЛ первой части сезона

В среднем на домашних матчах клуба из Санкт-Петербурга присутствовала 31,2 тыс. болельщиков, а стадион «Газпром Арена» заполнялся почти наполовину. Вторым клубом по посещаемости стал «Краснодар», третьим — «Спартак».