Шалимов сравнил уровень футболистов «Зенита» и «Спартака»

— Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы сравняться по уровню исполнителей с «Зенитом»?
— В целом считаю, что «Спартак» по уровню футболистов не хуже. Оборона, за исключением позиции левого защитника, не слабее.
В атаке Угальде забил больше форвардов «Зенита», вместе взятых. Плюс «Зенит» имеет форвардов, которые иногда выходят все сразу и тем самым просто мешают друг другу.
Слева в атаке видим противостояние Мостовой/Педро против Маркиньоса, и спартаковец сильнее. В паре Глушенков — Бонгонда сильнее россиянин, хотя концовку спартаковец выдал отличную.
В середине есть питерская тройка Барриос — Клаудиньо — Вендел и спартаковская Умяров — Барко — Мартинс. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее. Умяров выглядит хорошо, Мартинс конкурирует с Пруцевым и держит уровень, по Барко вопросов нет. А вот у «Зенита», есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия.
И по сути, мы выходим на вывод о том, что из состава «Зенита» на своей позиции сейчас сильнее только Дуглас Сантос, — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ имея в активе шесть побед подряд. «Краснодар» в последних трех турах дважды сыграл вничью и разгромно проиграл «Спартаку» (0:3). «Зенит» потерпел два поражения в заключительных матчах перед паузой в чемпионате.
Команда Деяна Станковича с 37 очками поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар» с 39 баллами, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.