Шалимов сравнил уровень футболистов «Зенита» и «Спартака»

В середине есть питерская тройка Барриос — Клаудиньо — Вендел и спартаковская Умяров — Барко — Мартинс. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее. Умяров выглядит хорошо, Мартинс конкурирует с Пруцевым и держит уровень, по Барко вопросов нет. А вот у «Зенита», есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия.