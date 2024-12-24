«Атлетико Минейро» заплатит ЦСКА 2,7 млн евро за переход Фукса

Как сообщает Fala Galo, бразильский клуб «Атлетико Минейро» заплатит за переход защитника Бруно Фукса из московского ЦСКА 2,7 млн евро. Эта сумма будет растянута на три платежа по 900 тысяч евро каждый.
Защитник выступал за бразильский клуб с 2023 года на правах аренды, контракт был рассчитан до 14 декабря этого года. Условия активации опции были выполнены бразильским клубом, поэтому трансфер на условиях аренды был автоматически преобразован в постоянный. За два года в бразильском клубе Фукс провел 68 матчей.
25-летний бразилец перешел в ЦСКА из клуба «Интернасьонал» в августе 2020 года. За армейцев Бруно провел лишь 19 матчей во всех турнирах. В 2021 году Фукс стал олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. Портал Transfermarkt оцениивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.