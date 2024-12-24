«Атлетико Минейро» заплатит ЦСКА 2,7 млн евро за переход Фукса

Защитник выступал за бразильский клуб с 2023 года на правах аренды, контракт был рассчитан до 14 декабря этого года. Условия активации опции были выполнены бразильским клубом, поэтому трансфер на условиях аренды был автоматически преобразован в постоянный. За два года в бразильском клубе Фукс провел 68 матчей.



25-летний бразилец перешел в ЦСКА из клуба «Интернасьонал» в августе 2020 года. За армейцев Бруно провел лишь 19 матчей во всех турнирах. В 2021 году Фукс стал олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. Портал Transfermarkt оцениивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.