В ЦСКА рассказали о планах на трансферы в условиях бана от ФИФА

— Нормально, потому что у нас регулярная коммуникация с руководством клуба. Обсуждали ситуацию с Романом Юрьевичем Бабаевым, полностью ему доверяю. Он сказал мне, что уже до начала сборов трансферный бан должен быть снят, и это не будет мешать нашей работе. Знаю, с какими сложностями сталкивается генеральный директор клуба в своей работе. Все в курсе истории с Влашичем, сколько денег должен получить клуб, но до сих пор не получил. На такие средства можно серьезно усилиться, — добавил главный тренер армейцев.