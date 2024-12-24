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В ЦСКА рассказали о планах на трансферы в условиях бана от ФИФА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что клуб планирует подписать двух-трех футболистов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Чего ждете от предстоящего зимнего трансферного окна? Обозначили ли вы кандидатуры конкретных футболистов, которых хотели бы видеть в ЦСКА? Какие позиции нужно укрепить в первую очередь?

— Обозначили, конечно. Конкретные фамилии, конечно, озвучивать не буду. Нам нужны два-три футболиста в линию атаки. Остальное нужно решать уже по ходу трансферного окна, на случай, если команду кто-то покинет, поскольку к некоторым из наших игроков есть интерес, — приводит слова Николича Bobsoccer.

Также Николич высказался о трансферном бане от ФИФА.

— Как отреагировали на новость о трансферном бане, который был недавно наложен на ЦСКА?

— Нормально, потому что у нас регулярная коммуникация с руководством клуба. Обсуждали ситуацию с Романом Юрьевичем Бабаевым, полностью ему доверяю. Он сказал мне, что уже до начала сборов трансферный бан должен быть снят, и это не будет мешать нашей работе. Знаю, с какими сложностями сталкивается генеральный директор клуба в своей работе. Все в курсе истории с Влашичем, сколько денег должен получить клуб, но до сих пор не получил. На такие средства можно серьезно усилиться, — добавил главный тренер армейцев.

Напомним, в начале декабря ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков для ЦСКА до лета 2026 года.

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