СМИ: Виллиан Роша согласовал контракт с «Интернасьоналом»

— Обозначили, конечно. Конкретные фамилии, конечно, озвучивать не буду. Нам нужны два-три футболиста в линию атаки. Остальное нужно решать уже по ходу трансферного окна, на случай, если команду кто-то покинет, поскольку к некоторым из наших игроков есть интерес, — приводит слова Николича Bobsoccer.