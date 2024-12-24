СМИ: Виллиан Роша согласовал контракт с «Интернасьоналом»

По информации источника, 29-летний футболист согласовал трехлетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». ЦСКА еще не решил, будет ли продавать игрока. Отмечается, что «Интернасьонал» хочет взять Рошу в аренду с обязательным выкупом.
Виллиан Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского клуба «Портимоненсе». В текущем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
Ранее главный тренер ЦСКА Макро Николич заявил, что клуб планирует подписать двух-трех игроков в линию атаки.
— Чего ждете от предстоящего зимнего трансферного окна? Обозначили ли вы кандидатуры конкретных футболистов, которых хотели бы видеть в ЦСКА? Какие позиции нужно укрепить в первую очередь?
— Обозначили, конечно. Конкретные фамилии, конечно, озвучивать не буду. Нам нужны два-три футболиста в линию атаки. Остальное нужно решать уже по ходу трансферного окна, на случай, если команду кто-то покинет, поскольку к некоторым из наших игроков есть интерес, — приводит слова Николича Bobsoccer.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Николича имеет в активе 31 очко. В матче 19-го тура РПЛ армейцы в гостях сыграют с «Зенитом».