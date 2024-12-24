Представители Роши опровергли слухи о переходе в «Интернасьонал»

Виллиан Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского клуба «Портимоненсе». В текущем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.