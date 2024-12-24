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Представители Роши опровергли слухи о переходе в «Интернасьонал»

В агентстве, представляющем интересы Виллиана Роши, отреагировали на слухи о переходе защитника ЦСКА в бразильский клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

В СМИ сообщили, что футболист согласовал трехлетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». ЦСКА еще не решил, будет ли продавать игрока. Отмечалось также, что «Интернасьонал» хочет взять Рошу в аренду с обязательным выкупом.

— Роша согласовал трехлетний контракт с «Интернасьоналом». Это так?

— Это снова неправда. Никаких договоров мы не подписывали, — приводит слова представителя агентства Sferico Sports Management Sport24.

Виллиан Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского клуба «Портимоненсе». В текущем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что клуб планирует подписать в зимнее трансферное окно двух-трех игроков в линию атаки.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Николича имеет в активе 31 очко. В матче 19-го тура РПЛ армейцы в гостях сыграют с «Зенитом».

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