Представители Роши опровергли слухи о переходе в «Интернасьонал»

В СМИ сообщили, что футболист согласовал трехлетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». ЦСКА еще не решил, будет ли продавать игрока. Отмечалось также, что «Интернасьонал» хочет взять Рошу в аренду с обязательным выкупом.
— Роша согласовал трехлетний контракт с «Интернасьоналом». Это так?
— Это снова неправда. Никаких договоров мы не подписывали, — приводит слова представителя агентства Sferico Sports Management Sport24.
Виллиан Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского клуба «Портимоненсе». В текущем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что клуб планирует подписать в зимнее трансферное окно двух-трех игроков в линию атаки.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Николича имеет в активе 31 очко. В матче 19-го тура РПЛ армейцы в гостях сыграют с «Зенитом».