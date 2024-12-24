Кандидат на пост спортдиректора «Спартака» покинул «Галатасарай»

Как сообщает журналист Бурхан Джан Терзи, руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао покинул турецкий гранд и отправился в Россию, чтобы начать работать в местном клубе.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Кагигао может стать новым спортивным директором московского «Спартака». До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся Томаш Амарал.
С 2019 по 2020 год Кагигао занимал должность главного скаута в «Арсенале». С 2021-го по 2022 год испанский специалист работал в качестве спортивного директора в сборной Чили. С лета 2023 года Кагигао занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице, на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». 2 марта в первом туре после зимней паузы красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».