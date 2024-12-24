Кандидат на пост спортдиректора «Спартака» покинул «Галатасарай»

С 2019 по 2020 год Кагигао занимал должность главного скаута в «Арсенале». С 2021-го по 2022 год испанский специалист работал в качестве спортивного директора в сборной Чили. С лета 2023 года Кагигао занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».