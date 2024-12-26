Бышовец: Судейство в России неисправимо

— Наше судейство неисправимо, это надо констатировать. Арбитры оказывают большое влияние и на результаты команд, и на тот футбол, который показывают команды, и в целом на зрелище как следствие. Тут по-прежнему не все чисто, давайте скажем так.
— И губернатор Самарской области не сможет сдвинуть с места этот камень?
— Профессиональный спорт сам по себе близок к необъективности и к тому, чтобы в нем можно было бороться за победу любыми средствами. Мы видим двойные стандарты, в других случаях — абсолютную беспринципность. Все это, с другой стороны, можно оправдать. Философ же сказал: «Должности судей покупаются, а на приговорах окупаются». Так и в российском футболе, создается ощущение. Губернатор Самарской области, конечно, молодец, что поднял эту проблему. Но мне кажется, у губернаторов в той ситуации, в какой мы сейчас, слишком много важных дел, чтобы уделять еще внимание и футболу, — сказал Бышовец в интервью «РБ Спорт».
Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее рассказал, как один из футбольных функционеров требовал от «Крыльев Советов» выплаты 36 миллионов рублей за «судейские решения». Он заявил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 миллионов рублей в год.