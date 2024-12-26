Бышовец: Судейство в России неисправимо



— Профессиональный спорт сам по себе близок к необъективности и к тому, чтобы в нем можно было бороться за победу любыми средствами. Мы видим двойные стандарты, в других случаях — абсолютную беспринципность. Все это, с другой стороны, можно оправдать. Философ же сказал: «Должности судей покупаются, а на приговорах окупаются». Так и в российском футболе, создается ощущение. Губернатор Самарской области, конечно, молодец, что поднял эту проблему. Но мне кажется, у губернаторов в той ситуации, в какой мы сейчас, слишком много важных дел, чтобы уделять еще внимание и футболу, — сказал Бышовец в интервью «РБ Спорт».