Названы спортсмены, чаще всего нарушавшие ПДД в 2024 году

За минувший год 31-летний защитник, ныне выступающий за подмосковные «Химки», получил 652 штрафа за нарушение ПДД. В среднем ГИБДД фиксирует нарушения со стороны Джикии дважды в день.
В тройку самых злостных нарушителей ПДД среди спортсменов также вошли бывший фигурист Илья Авербух (409 штрафов) и нападающий «Зенита» Александр Соболев (264 штрафа).
Российские спортсмены, чаще всего нарушавшие ПДД в 2024 году:
- Георгий Джикия (футбол, «Химки») — 652 штрафа;
- Илья Авербух (фигурное катание) — 409 штрафов;
- Александр Соболев (футбол, «Зенит») — 264 штрафа;
- Артем Дзюба (футбол, «Акрон») — 258 штрафов;
- Дмитрий Баринов (футбол, «Локомотив») — 216 штрафов;
- Алина Загитова (фигурное катание) — 210 штрафов;
- Никита Нагорных (спортивная гимнастика) — 202 штрафа;
- Илья Ковальчук (хоккей) — 181 штраф;
- Рифат Жемалетдинов (футбол, ЦСКА) — 176 штрафов;
- Сергей Толчинский (хоккей, СКА) — 165 штрафов.
Ранее сообщалось, что с 2021 года Джикия был оштрафован за нарушение ПДД более двух тысяч раз, а общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.