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Названы спортсмены, чаще всего нарушавшие ПДД в 2024 году

Бывший капитан «Спартака» и сборной России Георгий Джикия возглавил рейтинг отечественных спортсменов, чаще всего нарушавших ПДД в 2024 году. Об этом сообщает «Постньюс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Химки"

За минувший год 31-летний защитник, ныне выступающий за подмосковные «Химки», получил 652 штрафа за нарушение ПДД. В среднем ГИБДД фиксирует нарушения со стороны Джикии дважды в день.

В тройку самых злостных нарушителей ПДД среди спортсменов также вошли бывший фигурист Илья Авербух (409 штрафов) и нападающий «Зенита» Александр Соболев (264 штрафа).

Российские спортсмены, чаще всего нарушавшие ПДД в 2024 году:

  1. Георгий Джикия (футбол, «Химки») — 652 штрафа;
  2. Илья Авербух (фигурное катание) — 409 штрафов;
  3. Александр Соболев (футбол, «Зенит») — 264 штрафа;
  4. Артем Дзюба (футбол, «Акрон») — 258 штрафов;
  5. Дмитрий Баринов (футбол, «Локомотив») — 216 штрафов;
  6. Алина Загитова (фигурное катание) — 210 штрафов;
  7. Никита Нагорных (спортивная гимнастика) — 202 штрафа;
  8. Илья Ковальчук (хоккей) — 181 штраф;
  9. Рифат Жемалетдинов (футбол, ЦСКА) — 176 штрафов;
  10. Сергей Толчинский (хоккей, СКА) — 165 штрафов.

Ранее сообщалось, что с 2021 года Джикия был оштрафован за нарушение ПДД более двух тысяч раз, а общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.

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