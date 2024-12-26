Стали известны подробности ухода c поста спортивного директора ЦСКА

В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, имея в активе 31 балл в 18 матчах. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва армейцы на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матч запланирован на 1 марта.



Информации о назначении нового спортивного директора клуба пока нет.