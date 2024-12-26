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Стали известны подробности ухода c поста спортивного директора ЦСКА

26 декабря появилась информация, что спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян покинул свою должность.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ПФК ЦСКА

Разговоры об уходе Мовсесьяна начались еще два месяца назад. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мовсесьян работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. В 2022-м он занял пост спортивного директора. Уход Мовсесьяна — инициатива клуба. ЦСКА и сам Андрей Мовсесьян пытались найти компромиссные условия по расторжению контракта.

В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, имея в активе 31 балл в 18 матчах. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва армейцы на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матч запланирован на 1 марта.

Информации о назначении нового спортивного директора клуба пока нет.

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