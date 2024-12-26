Стали известны подробности ухода c поста спортивного директора ЦСКА

Разговоры об уходе Мовсесьяна начались еще два месяца назад. Об этом сообщает «Чемпионат».
Мовсесьян работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. В 2022-м он занял пост спортивного директора. Уход Мовсесьяна — инициатива клуба. ЦСКА и сам Андрей Мовсесьян пытались найти компромиссные условия по расторжению контракта.
В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, имея в активе 31 балл в 18 матчах. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва армейцы на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матч запланирован на 1 марта.
Информации о назначении нового спортивного директора клуба пока нет.