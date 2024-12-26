Квинси Промес опубликовал пост о верности «Спартаку»

Футболист опубликовал сторис с эмблемой «Спартака», сопроводив его подписью «Однажды спартаковец — всегда спартаковец».
Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В общей сложности он провел за красно-белых 235 матчей, в которых забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач.
Промес является самым результативным легионером в истории РПЛ. В 2017 году он помог «Спартаку» выиграть первый за 16 лет чемпионский титул, а спустя пять лет завоевал с московским клубом Кубок России.
В июне 2023 года суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюрьмы. В феврале этого года он заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. После этого Промес был объявлен в международный розыск.
29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию. Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.
1 июля контракт Промеса со «Спартаком» истек и он стал свободным агентом. В сентябре он подписал контракт с клубом из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед», за который провел шесть матчей и забил четыре мяча.
Ранее легенда «Спартака» Егор Титов предложил руководству клуба рассмотреть вариант с тем, чтобы взять Промеса на зимние сборы, которые пройдут в Дубае.