Квинси Промес опубликовал пост о верности «Спартаку»

В июне 2023 года суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюрьмы. В феврале этого года он заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. После этого Промес был объявлен в международный розыск.