Аршавин рассказал, как в «Зените» реагируют на его работу на ТВ

«Здесь важно понимать: я позиционирую себя на “Матч ТВ” как Андрей Аршавин. Понятно, что я бы симпатизировал “Зениту”, даже если бы не работал в клубе. В целом проблем нет. Однако важный нюанс: “Матч ТВ” мне предложил работу еще до “Зенита”. И когда Сергей Александрович пригласил в клуб, то моим условием было продолжить работу на канале. Сразу предупредил, что оставляю за собой право говорить то, что считаю нужным. В тот момент никто не знал, что будет такая серия чемпионских титулов. И говорить много плохого о “Зените” не приходилось, — сказал Аршавин.