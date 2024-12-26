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Аршавин рассказал, как в «Зените» реагируют на его работу на ТВ

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Чемпионату» рассказал, как руководство клуба реагирует на его комментарии по телевидению.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Здесь важно понимать: я позиционирую себя на “Матч ТВ” как Андрей Аршавин. Понятно, что я бы симпатизировал “Зениту”, даже если бы не работал в клубе. В целом проблем нет. Однако важный нюанс: “Матч ТВ” мне предложил работу еще до “Зенита”. И когда Сергей Александрович пригласил в клуб, то моим условием было продолжить работу на канале. Сразу предупредил, что оставляю за собой право говорить то, что считаю нужным. В тот момент никто не знал, что будет такая серия чемпионских титулов. И говорить много плохого о “Зените” не приходилось, — сказал Аршавин.

В декабре 2018 года Аршавин объявил о завершении карьеры и вскоре стал футбольным экспертом на «Матч ТВ». В августе 2020 года он вернулся в «Зенит» в качестве директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года Аршавин занимает в родном клубе должность заместителя генерального директора по спортивному развитию.

Зенит