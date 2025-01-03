«Вы идиоты». Слуцкий — о клубах, отказавшихся от Дзюбы

«Когда Дзюба был без команды, я говорил: “Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу”. При всем уважении к “Акрону”, не будь там сейчас Артема, команда бы была значительно ниже.



То есть те три гола и три ассиста, которые он сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. Там чуть меньше единицы за игру, плюс влияние на команду, плюс мотивация внутренняя, которая есть, и так далее. Я понимаю, что это действительно так. И команды, которые не берут его под предлогом “ой, у него плохая репутация”, ну, вот вы его не взяли, а он же вам и забил, воткнул. Вы же еще и вылетите, но вы не взяли его из-за мифической репутации.



А вас не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? А вас не смущает репутация, сколько раз он признавался лучшим игроком, сколько у него голов и матчей за сборную, что он, даже будучи в арендах, во всех командах везде давал статистику. Если все эти вещи перевешивает то, что он принимал участие во всяких шоу, то вы идиоты! Я другого слова не подберу.



Так же и в моем случае: если участие в шоу для вас перевешивает то количество матчей, которые провёл на профессиональном уровне, то количество футболистов, которые подготовлены, то количество трофеев которые выиграны, тогда вы идиоты», — сказал Слуцкий.