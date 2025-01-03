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«Вы идиоты». Слуцкий — о клубах, отказавшихся от Дзюбы

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале Okko Спорт высказался о клубах, которые прошлым летом отказались от услуг нападающего Артема Дзюбы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

1 июля у Дзюбы истек срок действия контракта с московским «Локомотивом» и он официально стал свободным агентом. 12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, Дзюба подписал однолетний контракт с тольяттинским «Акроном».

«Когда Дзюба был без команды, я говорил: “Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу”. При всем уважении к “Акрону”, не будь там сейчас Артема, команда бы была значительно ниже.

То есть те три гола и три ассиста, которые он сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. Там чуть меньше единицы за игру, плюс влияние на команду, плюс мотивация внутренняя, которая есть, и так далее. Я понимаю, что это действительно так. И команды, которые не берут его под предлогом “ой, у него плохая репутация”, ну, вот вы его не взяли, а он же вам и забил, воткнул. Вы же еще и вылетите, но вы не взяли его из-за мифической репутации.

А вас не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? А вас не смущает репутация, сколько раз он признавался лучшим игроком, сколько у него голов и матчей за сборную, что он, даже будучи в арендах, во всех командах везде давал статистику. Если все эти вещи перевешивает то, что он принимал участие во всяких шоу, то вы идиоты! Я другого слова не подберу.

Так же и в моем случае: если участие в шоу для вас перевешивает то количество матчей, которые провёл на профессиональном уровне, то количество футболистов, которые подготовлены, то количество трофеев которые выиграны, тогда вы идиоты», — сказал Слуцкий.

В этом сезоне 36-летний Дзюба провел 11 матчей за «Акрон», в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 1 марта тольяттинцы на выезде сыграют с «Пари НН».

Акрон